Азербайджан и Бразилия тесно сотрудничают в рамках ЮНЕСКО (ФОТО)

8 июля 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском конгресс-центре седьмого июля прошла пресс-конференция, по случаю включения памятника культуры и биоразнообразия Парати (Бразилия) в Список всемирного наследия. Это произошло в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, передает в понедельник Trend.

В ходе пресс-конференции, спецсекретарь министра гражданства Бразилии Энрике Пиресс выразил удовлетворение по поводу своего текущего первого визита в Азербайджан. Гость сообщил, что в рамках визита посетил Шеки, поздравил с внесением исторической части города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С горечью отметив трагическую кончину в Бразилии одного из основоположников музыкального жанра босса-нова Жуана Жилберту Пирес выразил глубокую признательность за почитания минутой молчания памяти усопшего музыканта участниками сессии.

В ходе мероприятия посол Бразилии в ЮНЕСКО Мария Эдилез заявила, что это ее четвертый визит в БАКУ. « У вас очень красивая страна и гостеприимный народ. Благодарю Азербайджан за поддержку включения номинации Бразилии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Я очень рада участвовать в сессии, где Шеки внесен в Список всемирного наследия», - отметила она.

Генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов, приветствовав гостей, поблагодарил за добрые слова в адрес Азербайджана. Султанов отметил, что существуют прекрасные возможности для расширения двусторонних связей. Сказав, что обе страны тесно сотрудничают в рамках ЮНЕСКО, Генсек поздравил Бразилию с внесением памятника культуры и биоразнообразия Парати в Список всемирного наследия.

Было отмечено, что сегодня особый день также и для Азербайджана - Ханский дворец в Шеки принят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эльнур Султанов поблагодарил делегацию Бразилии за поддержку в этом вопросе.

Отметим, что ходе очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и Исторический центр Шеки. Напомним, что они стали третьим объектом культурного наследия Азербайджана, включенным в Список Всемирного наследия после Ичеришехер и Гобустана.

30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продлится до 10 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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