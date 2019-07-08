Оштрафованы еще 14 центров отдыха на пляжах страны

8 июля 2019 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов, согласно результатам мониторингов на пляжах страны, проведены рейды на объектах общественного питания в бакинской, абшеронской и северной прибрежных полосах Каспия, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно заявлению пресс-секретаря ведомства Ирады Ибрагимовой, в ходе рейдов на пляжах Новханы, Тюркан и Говсан было установлено, что сточные воды в центрах отдыха "Нептун", "Балыгчы", "Алма", "Анталья", "Мирвари", "Гала", "Риад Парк" и "Caspian Beach" без очистки сбрасываются непосредственно в море. По фактам, ответственные за центры лица Рагим Халилов, Парвана Эюбова, Анаг Гулиев, Фархад Аскеров, Азер Рзагулиев, Шахин Бабаев, Анар Аллахяров и Исмайыл Гусейнов были оштрафованы в размере по четыре тысячи манатов каждый.

В результате рейдов на северной береговой полосе Каспия были составлены протоколы по сбросу сточных вод в море без очистки в центрах отдыха "Элай", "Малибу", "Жале", "Туристическая база Ялама-Хазар" и "Локомотив". Владельцы объектов Майа Велиев, Руфат Насизаде, Махир Ширалиев были оштрафованы в размере четыре тысячи манатов каждый. Соответствующие документы были переданы в районный суд. Владельцам объектов были даны обязательные для исполнения указания по установке водоочистных установок.

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Также представитель министерства заявила, что рейды ведутся и на южных прибрежных морских полосах и их результаты будут обнародованы в скором времени.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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