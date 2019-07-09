Иса Габиббейли о спорных словах в новом орфографическом словаре

9 июля 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В новом орфографическом словаре, подготавливаемом Национальной академией наук Азербайджана (НАНА), нет слов, в отношении которых возникают споры. Такие слова имелись до того, как Кабинет министров установил орфографические нормы азербайджанского языка.

Об этом Trend сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По словам вице-президента НАНА, на данный момент в Академии наук идет процесс подготовки нового словаря, соответствующего нормам орфографии.

"Естественно, что это весьма ответственное дело. Этот вопрос серьезно обсуждается. В ходе обсуждений возникают определенные спорные моменты. Однако это научные споры, которые не приведут к изменениям сути слов. По-моему, необходимо по-иному подойти к данному вопросу. Теперь у нас нет права на ведение споров. Принятые нормы являются одинаковым для всех. На их же основе готовится орфографический словарь", - добавил Габиббейли.

Вице-президента НАНА выразил надежду на то, что словарь будет готов к осени текущего года.

Отметим, что последний орфографический словарь азербайджанского языка был издан в 2013 году. С тех пор вошедшие в азербайджанский язык в течение шести последних лет 4000 новых слов включены в текущую версию словаря. В целом, в новом словаре насчитывается около 112 тысяч новых слов.

После того, как Кабинет министров обновил орфографические нормы азербайджанского языка, возникла необходимость в подготовке и издании новой версии словаря.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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