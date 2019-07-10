Вероятность геомагнитной бури в ближайшие дни незначительна

10 июля 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В последние дни солнечная активность в стране была очень низкой.

Как сообщили Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории, на видимом диске Солнца не наблюдается никаких пятен.

Кроме того, более двух мэВ потоков электронов были в течение отчетного периода на нормальных уровнях. В течение всего отчетного периода, более 10 МэВ протонных потоков оставались стабильными на уровне фона.

За отчетный период параметры Солнечного ветра, соответствовали спокойному оценочному режиму.

Скорость солнечного ветра составляла 300-325 км/с. Общее магнитное поле находилось в диапазоне 1-5 Тл.

В течение последних 24 часов геомагнитное поле, в целом, было спокойным, но в перерывах наблюдалось незначительное волнение.

Ожидается, что в течение 10-11 июля солнечная активность останется на очень низком уровне. Прогнозируется, что солнечный ветер усилится.

В течение прогнозируемого периода (10 -11 июля) геомагнитная зона, по прогнозам, будет полностью спокойной, хотя может возникнуть волнения. Вероятность магнитного урагана, по оценкам, составит 15 процентов - 10 июля, и менее 10 процентов - 11 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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