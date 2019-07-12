В Азербайджане будут разработаны новые резервные учебники

БАКУ/Trend/ - Министерство образования работает в направлении увеличения разновидностей резервных учебников для средних школ.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в пятницу Trend.

По словам министра, для школ, в которых обучение ведется не на азербайджанском языке, учебники «Родной язык» и «Познание мира» будут подготовлены в резервном формате.

Байрамов добавил, что осуществлены работы в направлении подготовки ряда учебников по основным дисциплинам начальных классов – Родной язык, математика, иностранный язык – в новом резервном формате: «Уже год, как эти учебники тестируются в ста школах Азербайджана. При тестировании этих учебников ведущие эксперты в этой области, организовывая круглые столы, дают свои советы и рекомендации. Усовершенствованные учебники повторно отправляются на экспертизу. Лишь после этого резервные учебники будут предоставлены для использования".

По словам министра, в направлении оптимизации учебной нагрузки осуществляются различные инициативы и мероприятия: «Так, в 2018-2019 учебном году уменьшено число внутришкольных оценок. Коллегией министерства образования сокращено количество большого суммативного оценивания по классам. Считаем, что это положительно влияет на объем учебной нагрузки».

Напомним, что согласно распоряжению Кабинета министров, при Институте образования Азербайджана создан Центр образовательных ресурсов. В полномочия Центра входит издание учебников и учебных пособий в новом резервном формате, с целью создания более совершенных и качественных учебников.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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