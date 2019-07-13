В Азербайджане расширена деятельность центров DOST

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в «Порядок размещения в государственные учреждения социальных услуг лиц (семей), проживающих в трудных жизненных условиях», сообщает в субботу Trend.

Согласно этим правилам, сегодня для размещения в государственные социальные учреждения не учащихся детей 8-15 лет с ограниченными возможностями здоровья, родители, родственники, другой законный представитель (опекун, попечитель), муниципалитеты, НПО, а также по их согласию другие лица обращаются в городские, районные отделы Госфонда соцзащиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты.

Лица (семьи), не способные самостоятельно ухаживать за собой в связи с болезнью, инвалидностью, или возрастом, а также у которых нет дееспособных родственников или законных представителей, которые могут оказать помощь, или ухаживать за ними, и их родственники, законный представитель (опекун, попечитель), муниципалитеты, НПО, а также по их согласию другие лица, для размещения в государственные учреждения социальных услуг обращаются с заявлением (необходимо указать отсутствие близких родственников, которые могут ухаживать за ними – родных и сводных братьев, сестер, мужа-жены, детей, усыновленных и внуков) в городские, районные отделы Госфонда соцзащиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты.

Поправка, внесенная в эти правила, предусматривает обращение лиц этой категории уже и в центры "DOST" (Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения).

Вышеуказанная поправка относится и к «Порядку назначения и выплаты президентской пенсии семьям военнослужащих, погибших, пропавших без вести и в судебном порядке объявленных умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане».

Другим решением Кабмина внесены изменения и в «Правила оформления, рассмотрения и хранения документов и информации, представляемых для назначения социальных пособий, пенсий и компенсаций», согласно которым, кроме районных (городских) отделов Госфонда соцзащиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты центры "DOST" тоже регулируют оформление, рассмотрение и хранение документов и информации, представленных для назначения президентских пенсий и компенсаций лицам, не являющихся плательщиками соцстрахования и не имеющих право на трудовую пенсию, в том числе, социальных пособий лицам и иностранцам (за исключением пожизненного пособия госслужащим и пособия по безработице), постоянно проживающим на территории Азербайджана, лицам отдельных категорий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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