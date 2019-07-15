Министр: Наблюдается динамика роста приема в первые классы

15 июля 2019 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с благоприятной демографической ситуацией в Азербайджане в последние годы наблюдается динамика роста приема в первые классы. Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в понедельник Trend.

По словам министра, если в 2013 году в первые классы было принято 138 тысяч учеников, то в текущем году ожидается, что данный показатель превысит 165 тысяч.

Байрамов добавил, что в целом позитивная динамика наблюдается и по числу учащихся: «По сравнению с 2013 годом число учеников увеличилось более чем на 240 тысяч, и превысило 1,6 миллиона. В результате целенаправленных мер, принятых министерством за последние пять лет, соотношение учителей и учеников значительно улучшилось с 8,5 до 10,6»

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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