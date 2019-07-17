Утверждены новые правила по заповедникам Азербайджана

17 июля 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал решение об утверждении Устава Центра по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму, сообщает в среду Trend.

Согласно решению, устав Центра утверждается с целью исполнения пункта 4.3 указа Президента Азербайджана «О создании Центра по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму» от 20 декабря 2018 года.

Отметим, что Центр является публичным юридическим лицом, занимающимся деятельностью в сферах изучения с научной, исторической и культурной точки зрения, пропаганды, сохранения, развития и целенаправленного использования памятников, элементов, относящихся к историческому, материальному и нематериальному культурному наследию, расположенных на территориях государственных заповедников при Государственном агентстве по туризму, а также повышением туристического потенциала заповедников.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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