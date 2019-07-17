Ректор Эльчин Бабаев объявил журналистский конкурс по случаю юбилея БГУ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По инициативе министерства образования в Бакинском государственном университете (БГУ) прошла тренинг-конференция на тему «Пиар в высших учебных заведениях: правильное построение работы структуры и ее деятельности с медиа, целевые аудитории», сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Ректор Эльчин Бабаев, коснувшись проведенных в последние годы мерах по развитию образования в стране, проинформировал о деятельности БГУ, отмечающего в этом году 100-летний юбилей. Подчеркнув актуальность тренинг-конференции, Эльчин Бабаев отметил, что ее основной целью является улучшение отношений между вузами и СМИ, повышение навыков и профессионализма руководителей пресс-служб.

Представив информацию о конкурсе для представителей СМИ по случаю 100-летнего юбилея флагмана высшей школы Азербайджана, ректор пригласил пресс-секретарей вузов принять участие в нем, поздравил журналистов с предстоящим праздником - Национальным днем прессы и пожелал им успехов.

Советник министра образования Эльнур Мамедов, перечислив основные цели организации PR-деятельности в вузах, отметил важность правильного и широкого освещения сферы образования в медиа. Подчеркнув важную роль образования в обществе, советник министра высказался об отношениях между СМИ и образовательными учреждениями, добавив, что министерство придает большое значение проведению подобных мероприятий .

На конференции, модератором которой выступил заведующий сектором министерства образования Джасарет Валехов, декан факультета журналистики БГУ Вугар Алиев и заведующий отделом прессы и информации вуза Парвана Ибрагимова, представили презентацию «PR: правильное построение работы структуры и ее деятельности с медиа… Кто является целевой аудиторией?».

Затем генеральный директор коммуникационной и консалтинговой компании «Alibayov» Вели Алибеков выступил с презентацией «Стратегия и тактика работы по связям с общественностью в вузах».