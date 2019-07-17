Ректор Эльчин Бабаев объявил журналистский конкурс по случаю юбилея БГУ (ФОТО)

17 июля 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По инициативе министерства образования в Бакинском государственном университете (БГУ) прошла тренинг-конференция на тему «Пиар в высших учебных заведениях: правильное построение работы структуры и ее деятельности с медиа, целевые аудитории», сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Ректор Эльчин Бабаев, коснувшись проведенных в последние годы мерах по развитию образования в стране, проинформировал о деятельности БГУ, отмечающего в этом году 100-летний юбилей. Подчеркнув актуальность тренинг-конференции, Эльчин Бабаев отметил, что ее основной целью является улучшение отношений между вузами и СМИ, повышение навыков и профессионализма руководителей пресс-служб.

Представив информацию о конкурсе для представителей СМИ по случаю 100-летнего юбилея флагмана высшей школы Азербайджана, ректор пригласил пресс-секретарей вузов принять участие в нем, поздравил журналистов с предстоящим праздником - Национальным днем прессы и пожелал им успехов.

Советник министра образования Эльнур Мамедов, перечислив основные цели организации PR-деятельности в вузах, отметил важность правильного и широкого освещения сферы образования в медиа. Подчеркнув важную роль образования в обществе, советник министра высказался об отношениях между СМИ и образовательными учреждениями, добавив, что министерство придает большое значение проведению подобных мероприятий .

На конференции, модератором которой выступил заведующий сектором министерства образования Джасарет Валехов, декан факультета журналистики БГУ Вугар Алиев и заведующий отделом прессы и информации вуза Парвана Ибрагимова, представили презентацию «PR: правильное построение работы структуры и ее деятельности с медиа… Кто является целевой аудиторией?».

Затем генеральный директор коммуникационной и консалтинговой компании «Alibayov» Вели Алибеков выступил с презентацией «Стратегия и тактика работы по связям с общественностью в вузах».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Проводимые в БГУ изменения неоднозначно были встречены отдельными лицами - ректор
Общество 16 июля 12:05
В БГУ состоялось мероприятие, посвященное приходу к власти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 11 июля 18:22
Библиотечно-издательское дело БГУ будет перестроено (ФОТО)
Общество 9 июля 17:49
Ректор БГУ в эфире «QəbuldASAN» ответил на вопросы студентов (ФОТО)
Общество 8 июля 16:07
Начался визит руководителей ведущих азербайджанских СМИ в Москву (ФОТО)
Общество 1 июля 20:31
В базу данных Web of Science в текущем году вошли 137 статей сотрудников БГУ
Общество 28 июня 16:14
Лента новостей
РФ и Туркменистан обсуждают перспективы транзитных перевозок в Каспийском регионе
Бизнес 15:46
Посол США о роли TAP как движущей силы экономических возможностей
Энергетика 15:42
Азербайджан занял 34-ое место в рейтинге самых безопасных стран мира
Экономика 15:36
Наиля Аскерзаде и Тимур Вайнштейн - номинанты ТЭФИ-2019
Интересное 15:29
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon
Европа 15:21
Азербайджанские пчеловоды получат более 4,2 млн манатов субсидий
Экономика 15:19
Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку в проведении операций детей с пороком сердца
Общество 15:18
Для вынужденных переселенцев в Билясуваре прокладывается магистраль водоснабжения (ФОТО)
Экономика 15:13
Таджикистан готовит трансафганский проект железной дороги в Туркменистан
Бизнес 15:10