Госкомиссия: За полгода в Азербайджане выявлено 2553 правонарушения, связанных с наркотиками

БАКУ/Trend/ - За шесть месяцев текущего года, правоохранительные органы выявили 2553 факта правонарушений, связанных с наркотиками, в том числе 707 - продажи, 1675 – хранения, 141 – незаконной культивации наркотических растений и 30 других.

Об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, сообщает в среду Trend.

Согласно отчету, по установленным фактам было выведено из незаконного оборота одна тонна 650 килограммов 749,322 грамма наркотических средств и психотропных препаратов различных видов, в том числе 25 701 куст конопли. Кроме этого изъято из незаконного оборота 330 килограммов 374,986 грамма прекурсоров и 12 килограммов 714 граммов сильнодействующих ядовитых веществ. Среди конфискованных наркотических средств и веществ 510 килограммов 846,029 грамма марихуаны (30,9 процента), 224 килограмма 864,575 грамма опиума (13,6 процента), 763 килограммов 160,068 грамма героина (46,23 процента), 14 килограммов 71,106 грамма гашиша (0,8 процента), четыре килограмма 9,185 грамма кокаина (0,2 процента), 80 килограммов 130,229 грамма психотропных веществ (4,8 процента),53 килограмма 668,13 грамма (3,2 процента) и другие.

В ходе рейдов МВД с участием сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, министерства сельского хозяйства, государственной пограничной службы и других соответствующих структур на территории площадью 2273 гектаров было уничтожено 73 тонны 892 килограмма (150 тысяч 201 куст) наркосодержащих растений.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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