В Азербайджан осуществлена реадмиссия более1200 человек - госслужба

БАКУ /Trend/ - Соглашение «о Реадмиссии» было подписано с ЕС в сентябре 2014 года. С того времени и по настоящее время в Азербайджан была осуществлена реадмиссия 1211 человек.

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам шести месяцев текущего года, сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, некоторые люди распускают слухи, будто уехать и жить в другой стране очень легко. Подобными мошенническими вещами занимаются лица, занимающиеся посредничеством. «Получить убежище очень сложный процесс, и люди бывают недостаточно проинформированы об этом. Некоторые, приехав в зарубежное государство, не получают ожидаемого результата. Такие лица уже не раз бывали возвращены из европейских стран. Государственная миграционная служба проводит надлежащую работу по рассмотрению их нужд в сферах образования, здравоохранения и др. ГМС старается быть информированной в этих вопросах, и оказывать помощь таким лицам», сообщил Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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