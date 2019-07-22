АМИ TREND признано лучшим агентством (ОПРОС)

22 июля 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с 144-летием Национальной прессы был проведен опрос среди членов Объединения парламентских журналистов (ОПЖ).

Как сообщил Trend заместитель председателя ОПЖ Агиль Аслан, в опросе участвовали 52 журналиста.

Участники опроса, исходя из критериев сохранения традиций Зардаби, охраны таких принципов, как наследие, профессионализм и другие, определили победителей, достойных звания "наследник 22 июля".

На основе мнений респондентов, были названы средства телевещания, агентства, сайты, газеты, журналы, радиостанции, в том числе, журналисты телевидения и сайтов, являющихся "наследниками 22 июля".

Таким образом, представляем список медиа-органов и журналистов, удостоенных звания "наследник 22 июля":

Среди телеканалов - телевидение “Азад Азербайджан” (АТВ), агентств - АМИ Trend, газет - "Тюркюстан", сайтов - "Moderator.az", журналов - "Улдуз", радиоканалов - "ASAN RADİO", среди тележурналистов - сотрудница REAL TV Ляман Алиашрафгызы, журналистов газет - сотрудник газеты "Ени Мусават" Севиндж Тельмангызы, журналистов сайтов - сотрудник "Lent.az" Сабухи Мамедлы.

Поздравляем все медиа-органы и наших коллег !

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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