В Азербайджане сменить вуз хотят более 1500 студентов

23 июля 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился электронный прием документов по переводу студентов из вуза в вуз или с одной специальности на другую, как внутри страны, так и за рубежом, а также переводу студентов колледжей, находящихся в Азербайджане, а также, обучающихся в магистратуре, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

В ходе приема документов, проведенного 5 - 20 июля посредством портала transfer.edu.az, с целью перевода поступили обращения 1535 студентов. Из них 13 человек желающие перевестись в рамках магистратуры, 137 человек - обучающиеся в зарубежных вузах, 1385 человек обратились в связи с переводом из вузов страны и изменением формы обучения, а число желающих перевестись из колледжей составило 158 человек.

В настоящее время рассматриваются обращения студентов, желающих перевестись или изменить форму обучения. Результаты планируется огласить до начала сентября.

Отметим, что перевод студентов из одного вуза в другой или смена специальности осуществляются по согласованию с министерством образования в течение зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз.

Специальности, по которым студенты приняты, и на которые хотят перевестись должны входить в одну группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане продолжаются тестовые экзамены по приему на работу учителей
Общество 14:17
В Азербайджане сегодня сдавали экзамен учителя математики и физкультуры
Общество 19 июля 14:57
В Азербайджане завершается прием документов по переводу студентов
Общество 19 июля 12:53
В высокогорных районах Азербайджана к дошкольному образованию будут привлечены до 6 тыс. детей
Общество 18 июля 17:51
В Азербайджане сегодня тестовый экзамен сдают более 3200 учителей начальных классов
Общество 17 июля 10:21
В Азербайджане продолжаются экзамены по приему на работу учителей начальных классов
Общество 16 июля 12:58
Лента новостей
Юнкер заявил о готовности сотрудничать с новым британским премьером
Европа 16:33
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 16:28
Изменен график авиарейсов Buta Airways Баку-Тбилиси
Общество 16:12
"Дочка" крупной российской компании построит в Казахстане СЭС при поддержке ЕАБР
Энергетика 16:05
В Баку прошел финал Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 16:02
Сеул выразил протест послу КНР после инцидента с самолетами в Японском море
Другие страны 16:02
Узбекистан экспортировал текстиль на $770 млн
Бизнес 15:58
Грузия планирует снизить объем внутреннего госдолга
Финансы 15:58
Gunay Bank увеличил активы почти на четверть
Бизнес 15:53