Шахрияр Мамедъяров уступил Максиму Вашье-Лаграву

24 июля 2019 04:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в ответной партии проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву во второй партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Риге, передает Trend.

Таким образом, счет в матче сравнялся (1:1) и в среду шахматисты определят победителя на тай-брейке.

Отметим, что первый этап Гран-при прошел в середине мая в Москве и завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Также пройдут этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый сыграет на трех этапах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародованы имена шахматистов-участников Кубка Мира от Азербайджана
Общество 5 июля 20:35
Шахрияр Мамедъяров завоевал серебро Чемпионата мира по рапиду
Общество 29 декабря 2018 00:09
Шахрияр Мамедъяров снова в тройке лучших шахматистов
Общество 1 декабря 2018 09:46
Кубок Синкфилда: Мамедъяров сыграл вничью
Спорт 25 августа 2018 04:52
Ничейный результат был зафиксирован во всех встречах пятого игрового дня
Спорт 23 августа 2018 04:21
Шахрияр Мамедъяров досрочно стал победителем шахматного турнира в Швейцарии
Общество 31 июля 2018 23:11
Лента новостей
В Пакистане два человека погибли при взрыве бомбы
В мире 05:15
NYT: родные Нила Армстронга после его смерти получили от больницы $6 млн
В мире 04:38
Хабаровские власти выразили соболезнования семьям погибших в лагере детей
В мире 04:34
Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна
В мире 04:31
Великобритания не выйдет из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе
Европа 03:56
Лидер британской Лейбористской партии призвал провести всеобщие выборы
Европа 03:39
МИД Ирана заверил, что Тегеран не допустит нарушения судоходства в Ормузском проливе
Иран 03:10
На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
Россия 03:07
В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
В мире 02:55