В Худате закрыт цех по убою и переработке птицы (ФОТО)

25 июля 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей информации сотрудники Агентства пищевой безопасности проверили цех по забою и переработке птицы в Худате, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе проверки было установлено, что в незаконно функционирующем, и не имеющем государственной регистрации цехе нарушаются требования нормативно-технических правовых актов по пищевой безопасности.

Установлено, что на участке переработки, где находился 41 кг куриных тушек, не соблюдались нормативно-технические требования, забой осуществлялся кустарным способом, перо удалялось в антисанитарных условиях, тушки долгое время хранились в алюминиевых чанах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Также выявлены нарушения в процессе сбыта продукции.

На основании выявленных недостатков были приняты меры в рамках требований законодательства, цех был закрыт.

Пробы продукции отправлены на экспертизу в лаборатории Института пищевой безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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