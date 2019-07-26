Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль EYOF Baku 2019

26 июля 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, сообщает Trend.

Магеррам Имамвердиев, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, в схватке за бронзовую медаль одолел представителя Израиля Ифтача Бадаша. Ранее, в рамках утешительных встреч, Имамвердиев победил шведа Карла Баата, а затем представителя Словакии Рэта Самуэля.

Также "бронзу" завоевал украинец Тимур Валиев.

Победителем в этой весовой категории стал грузин Акакий Джапаридзе, одолевший в решающей встрече француза Арануда Арегбу.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Турал Гараджаев)

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