На пятый день соревнований EYOF Baku 2019 по легкой атлетике первую золотую медаль завоевал шведский бегун

26 июля 2019 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня определся победитель в беге на 400 метров с барьерами в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Золотую медаль зоевал представитель Швеции Оскар Эдлунд, показав результат 51,41 секунды, передает в пятницу Trend.

Вторым к финишу пришел испанец Игнасио Саез - 51,68 секунды, первую тройку замкнул представитель Турции Бекре Акчам с результатом 52,30 секунды.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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