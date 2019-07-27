Азад Рагимов: XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль прошел на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Опираясь на мнение гостей и спортсменов, могу сказать, что Азербайджан на высоком уровне провел XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль EYOF Baku 2019.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля, сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в субботу Trend.

Министр отметил, что все гости с приятными впечатлениями покидают Азербайджан. "Наши спортсмены близки к завершению выступлений на втором месте среди 48 стран. Этот фестиваль вдохновит спортсменов Азербайджана на достижение еще больших и лучших успехов", - сказал он.

Рагимов подчеркнул, что азербайджанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях. «Мы удовлетворены количеством и качеством медалей, завоеванных нашими спортсменами», - сказал он.

Министр добавил, что все билеты на церемонию закрытия EYOF Baku 2019 проданы.

Рагимов также подчеркнул, что зрительский интерес к соревнованиям превзошел все ожидания - все билеты на соревнования по гандболу, атлетике, плаванию были проданы, а на соревнованиях по борьбе, дзюдо и гимнастике даже были организованы дополнительные места для зрителей.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.