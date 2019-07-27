EYOF Baku 2019: Мужская сборная Азербайджана по баскетболу одержала волевую победу

БАКУ /Trend/ - На XV Европейском юношеском олимпийском фестивале EYOF Baku 2019 состоялся матч по баскетболу за 7-е место, сообщает в субботу Trend.

На прошедшем в Европейско-азербайджанской школе матче мужская сборная Азербайджана встречалась с хорватской командой.

В первых двух четвертях шла равная борьба - 27:26 в пользу хорватов.

В третьей четверти сборная Хорватии прибавила в игре и в середине четверти вела со счетом 44:31.

Однако подопечные Самита Нурузаде при мощной поддержке болельщиков нашли в себе силы и смогли сломить ход игры.

В итоге азербайджанская сборная, уверенно победив со счетом 64:51 (13-14; 13-13; 12-18; 26-6), заняла 7-е место на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Кямаля Сеидова)

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