EYOF Baku 2019: Немецкая спортсменка победила в беге на дистанции 1500 метров

27 июля 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в завершающий день соревнований по атлетике XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 определились призеры в беге на дистанции 1 500 метров среди девушек и в беге с препятствиями на дистанции 2 000 метров среди юношей, сообщает в субботу Trend.

В беге на 1500 метров среди девушек представительница Германии Антье Пфуеллер, показав результат 4 минуты 28 секунд, завоевала золотую медаль.

Серебряная медаль досталась румынской спортсменке Марии Талида Сфаргиу, показавшей результат 4 минуты 29 секунд.

"Бронзу" взяла испанка Мирея Арнедилло (4 минуты 30 секунд).

В беге с препятствиями на 2 000 метров среди юношей представитель Испании Пол Ориач (5 минут 49 секунд) поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета.

Белорусский спортсмен Дмитрий Савин (5 минут 57 секунд) завоевал серебряную, итальянец Джиованни Силли (5 минут 58 секунд) – бронзовую медаль.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
EYOF Baku 2019: Церемония награждения победителей в опорном прыжке и в упражнениях на бревне (ФОТО)
Общество 15:06
EYOF Baku 2019: Соревнования в Национальной арене гимнастики всегда проходят интересно – зрительница
Общество 14:38
EYOF Baku 2019: Стартовал заключительный день соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 14:21
EYOF Baku 2019: Мужская сборная Азербайджана по баскетболу одержала волевую победу
Общество 14:17
Вице-президент ЕОК: Бакинский турнир займет свое место в истории молодежных спортивных соревнований
Политика 11:58
Азад Рагимов: XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль прошел на высоком уровне
Общество 11:40
Лента новостей
EYOF Baku 2019: Церемония награждения победителей в опорном прыжке и в упражнениях на бревне (ФОТО)
Общество 15:06
ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" привлечет услуги по работам в Астаринском районе
Тендеры 15:03
Азербайджанское ОАО привлечет услуги в целях улучшения водоснабжения посевов в Агсуинском районе
Тендеры 14:57
Белорусская компания поставит в Узбекистан зерноуборочные машины
Бизнес 14:54
Посольство КНР: позиция мэрии Праги по Тайваню грозит ухудшением отношений Китая и Чехии
Китай 14:53
Межбанк Азербайджана привлечет услуги по ремонту
Тендеры 14:47
EYOF Baku 2019: Соревнования в Национальной арене гимнастики всегда проходят интересно – зрительница
Общество 14:38
Благодаря реформам аграрная сфера Азербайджана вступила в новый этап развития - минсельхоз (ВИДЕО)
Экономика 14:34
В США студент во время раскопок обнаружил череп трицератопса возрастом 65 млн лет
Другие страны 14:31