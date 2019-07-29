Grand Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров переиграл Яна Непомнящего

БАКУ/Trend/ - В Париже проходит третий этап шахматного Grand Chess Tour, передает Trend.

Во второй день его участники продолжили соревноваться в рапиде, проведя три тура. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров переиграл Яна Непомнящего (Россия) и Аниша Гири (Голландия), но уступил Яну-Кшиштофу Дуде (Польша).

27 июля – 1 августа 2019

Рапид

Положение после 6 туров из 9

1. Максим Вашье-Лаграв – 9

2-3. Вишванатан Ананд – 8

2-3. Ян-Кшиштоф Дуда – 8

4. Александр Грищук – 7

5-7. Фабиано Каруана – 6

5-7. Ян Непомнящий – 6

5-7. Хикару Накамура – 6

8. Шахрияр Мамедьяров – 5

9. Даниил Дубов – 3

10. Аниш Гири — 2

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