Grand Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров переиграл Яна Непомнящего

БАКУ/Trend/ - В Париже проходит третий этап шахматного Grand Chess Tour, передает Trend.
Во второй день его участники продолжили соревноваться в рапиде, проведя три тура. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров переиграл Яна Непомнящего (Россия) и Аниша Гири (Голландия), но уступил Яну-Кшиштофу Дуде (Польша).
27 июля – 1 августа 2019
Рапид
Положение после 6 туров из 9
1. Максим Вашье-Лаграв – 9
2-3. Вишванатан Ананд – 8
2-3. Ян-Кшиштоф Дуда – 8
4. Александр Грищук – 7
5-7. Фабиано Каруана – 6
5-7. Ян Непомнящий – 6
5-7. Хикару Накамура – 6
8. Шахрияр Мамедьяров – 5
9. Даниил Дубов – 3
10. Аниш Гири — 2
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