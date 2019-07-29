Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

29 июля 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, умеренный южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 60-65, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный южный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью местами в горах ожидаются непродолжительные дожди, возможен град. Западный ветер днем временами в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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