Стали известны имена погибших и раненых азербайджанцев в аварии в России

30 июля 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в России постоянно поддерживает связь с гражданами Азербайджана, пострадавшими в ДТП в Ростовской области, сообщили во вторник Trend в пресс-службе посольства.

"29 июля 2019 года, примерно в 08:10 в Ростовской области Российской Федерации на 958-м километре трассы М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации, поступившей в посольство из Главного управления министерства внутренних дел по Ростовской области, транспортное средство с государственным номерным знаком 20-EB-289, которым управлял Аллахвердили Эшгин Эльхан оглу, столкнулось с грузовым автомобилем, которым управлял Демченко Александр Николаевич. В результате ДТП погибли водитель транспортного средства с государственным номерным знаком 20-EB-289 Аллахвердили Эшгин и его пассажирка Мусаева Замана. Другие пассажиры отмеченного транспортного средства - Мамедова Вахило Гариб гызы, Джафарова Нуран Яфи гызы, Салаев Бахтияр Ватамур оглу, Гозалов Илькин Гейдар оглу, Руфуллаев Рауф Фазиг оглу, Тамиров Эмиль Аффар оглу, Мусаев Заур Назим оглу и Мусаев Намаз Ильхам оглу с травмами различной степени тяжести были помещены в центральную больницу города Зверево Ростовской области", - говорится в сообщении посольства.

Было отмечено, что с пострадавшими в результате ДТП гражданами Азербайджана постоянно поддерживается связь и вопрос находится под контролем.

Также было подчеркнуто, что возможны неточности в списке имен и фамилий, предоставленных российской стороной.

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