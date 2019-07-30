Минэкологии Азербайджана обратилось в суд для приостановления работы ряда центров отдыха

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд для проверки ситуации с управлением сточными водами в объектах общепита в прибрежной зоне Каспия на территории Баку, Сумгайыта, на северном и южном побережьях, а также проверили исполнение данных ранее поручений обязательного характера, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минэкологии Азербайджана.

Глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова сообщила журналистам, что во время рейдов было установлено, что в действующих на территории Хачмазского района центрах отдыха "Palma", "Riverin", "Ober Lyuks", "El Faro", "Təhsil", "Atlant" водоочистные сооружения установлены, а в центрах отдыха Сумгайыта "Dostluq", "Caspian Breeze", "Şərur", "Amore", "Nicat", "Freqat", "Regnum", "Röya", "Turan", "Təndir", "Qala" сточные воды сливаются в центральную канализационную систему.

По словам Ибрагимовой, в связи с тем, что в действующих в Хачмазском районе центрах отдыха "Çıraqqala", "Jalə", в Сумгайыте - "Duyğu", "Liman", "Atlantida", "Flaqman", "Narınqala", "Вalıqçı", "Alma", "Neptun", "Antalya", "Qala", в Баку - "Mirvari", "Riyad park", "Caspian Beach", "1001 gecə", "Eldarado", "Dostluq", "Аquapark" не исполнены данные ранее поручения обязательного характера в суды поданы иски о приостановлении их работы.

Она также добавила, что во время рейдов было выявлено, что в действующих в Набрани центрах отдыха "Lotos", "Ulduz", в Сумгайыте - "Katamaran", "Sahil", "Diana", в Баку - "Bizim sahil", "Xəzər", "Türkan", "Simurq", "Voyage", "Qala" и "Antalya", а в Лянкяран-Астаринской зоне - "Dağlar oğlu", "Həsirli", "Su pərisi", "Panorama" сточные воды сливаются в море без очистки. В отношении ответственных лиц данных объектов были составлены акты. Владельцам объектов даны обязательные к исполнению поручения по очистке сточных вод.

(Автор6 Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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