В Азербайджане выявлена сибирская язва (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Сабирабаде у двух человек выявлена сибирская язва, один из них скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав.

Согласно информации, в больницу Сабирабадского района ранее с высокой температурой обратились два человека. «Сначала эти люди сочли, что высокая температура связана с простудой, но потом их состояние ухудшилось и они были госпитализированы. Во время обследования завинфекционным отделением Фазиль Алиев предположил, что у них сибирская язва. Их анализы были отправлены в Имишлинскую районную противочумную станцию, специалисты которой подтвердили этот диагноз. Родственники пациентов решили везти их в столицу», - сказали в минздраве.

Было отмечено, что 25 июля больные в тяжелом состоянии были помещены в Клинический медцентр. 29 июля один из них – 60-летний мужчина скончался. «Как сообщили врачи, язва была обнаружена на пальце руки скончавшегося. В настоящее время проводится лечение второго пациента», - сказали в минздраве.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро (у овец и крупного рогатого скота), остро, подостро и ангинозно (у свиней), преимущественно в карбункулёзной форме — у человека. Не передается от человека к человеку. В 2018 году была выявлена у 9, в 2019 году – у семи человек, но до настоящего времени не приводила к смертельному исходу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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