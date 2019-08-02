В Азербайджане пройдет собеседование по приему на госсулужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил собеседование по приему на 508 вакантных административных должностей вида А (административный руководитель) и вида В (административный исполнитель) 42 государственных органов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Больше всего вакансий представлено министерством образования (166 должностей) и министерством транспорта, связи и высоких технологий (38 должностей).

Из представленных для собеседования 508 вакантных должностей две относятся к третьей классификации, семь – к четвертой, 69 – к пятой, 89 – к шестой, 341 – к седьмой классификации. Две из них относятся к должностной группе AA, 15 – к группе AB, 34 – к группе AC, 61 – к группе BA, а 396 – к группе BB, сообщили в ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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