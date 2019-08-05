Сегодня отбыла последняя группа азербайджанских паломников для совершения хаджа

5 августа 2019 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Последняя группа азербайджанских паломников сегодня отправилась в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Отмечается, что группа из 180 паломников отбыла сегодня утром, а последняя группа- в 19:00. Таким образом завершился процесс отправки азербайджанских паломников в Саудовскую Аравию.

Напомним, что в этом году квота для Азербайджана на совершение хаджа установлена в размере 1400 человек. Паломники вернутся в Азербайджан в период 21-25 августа.

Всего предусмотрено восемь авиарейсов.

В этом году стоимость хаджа 4285 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Саудовской Аравии скончался азербайджанский паломник
Общество 11:23
Управление мусульман Кавказа о паломничестве хадж из Азербайджана
Общество 3 августа 10:05
Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию
Общество 2 августа 09:52
Управление мусульман Кавказа об особенностях и правилах ритуального жертвоприношения, обрядах праздника Гурбан
Общество 1 августа 15:20
Квота Азербайджана для совершения хаджа заполнена
Общество 24 июля 14:56
Управление мусульман Кавказа: Квота Азербайджана на Хадж почти заполнена
Общество 4 июля 13:59
Лента новостей
ЕБРР фокусируется на поддержке частного сектора в Грузии (ЭКСКЛЮЗИВ)
Бизнес 20:10
Минфин Узбекистана запустило Telegram-бот для поддержки экспортеров
Финансы 20:02
Азербайджанский актер отвезет "Контрабас" в Россию
Культура 19:57
Южнокорейская компания поставит в Узбекистан оборудование для посадки риса
Бизнес 19:54
В области Казахстана увеличат производство сельхозпродукции
Бизнес 19:45
ТОП-10 банков Азербайджана по объему капитала
Финансы 19:40
Взлетно-посадочная полоса Международного аэропорто Тбилиси оборудована системой световой сигнализации
Финансы 19:33
Сильный ветер в Азербайджане повалил дерево на газовую линию
Происшествия 19:23
Азербайджан и Иран нацелены и дальше развивать экономическое сотрудничество
Бизнес 19:16