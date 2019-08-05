Сегодня отбыла последняя группа азербайджанских паломников для совершения хаджа

БАКУ/Trend/ - Последняя группа азербайджанских паломников сегодня отправилась в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Отмечается, что группа из 180 паломников отбыла сегодня утром, а последняя группа- в 19:00. Таким образом завершился процесс отправки азербайджанских паломников в Саудовскую Аравию.

Напомним, что в этом году квота для Азербайджана на совершение хаджа установлена в размере 1400 человек. Паломники вернутся в Азербайджан в период 21-25 августа.

Всего предусмотрено восемь авиарейсов.