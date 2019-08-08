В Баку сохранится дождливая погода

8 августа 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В первой половине дня местами возможны дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-23, днем - 27-30 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди и грозы. Местами возможны ливни и град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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