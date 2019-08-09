В связи с праздником Гурбан Бакинский автовокзал задействовал автобусы Neoplan (ФOTO)

9 августа 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С учетом традиционного увеличения пассажиропотоков на междугородних линиях накануне праздника Гурбан, наряду с другими автобусами задействованы автобусы повышенной вместимости марки Neoplan.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) Парвин Мамедова.

По ее словам, это позволит обеспечить комфортную и удобную перевозку пассажиров.

"Просим пассажиров покупать билеты не во время отправления, а за несколько дней", - заявила глава пресс-службы.

Отметим, что в связи с праздником Гурбан с седьмого по 14 августа БМАК будет работать в усиленном режиме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане забой жертвенного скота и другие услуги будут осуществляться местными исполнительными структурами
Общество 16:46
В Азербайджане завершается подготовка к массовому забою скота в праздник Гурбан
Общество 15:28
Дезинфекция в пунктах забоя скота в Азербайджане бесплатна
Экономика 14:28
Накануне праздника Гурбан в Иране подорожала баранина
Общество 8 августа 15:55
Агентство пищевой безопасности Азербайджана опубликовало адреса пунктов забоя скота, действующих в период праздника Гурбан
Общество 8 августа 13:34
Управление мусульман Кавказа: Одной из особенностей праздника Гурбан является недопущение религиозной дискриминации
Точка зрения 7 августа 18:14
Лента новостей
В Грузии появился новый розничный банковский сервис
Финансы 16:55
В Азербайджане оглашены результаты экзаменов по приему на работу в органы прокуратуры
Общество 16:51
Председатель парламента Польши ушел в отставку
Другие страны 16:47
В Азербайджане забой жертвенного скота и другие услуги будут осуществляться местными исполнительными структурами
Общество 16:46
Страны ЕАЭС определили план совместных действий для развития инвестиционного сотрудничества
Бизнес 16:39
Страны ЕАЭС обозначили главные экономичекие задачи
Бизнес 16:34
БТА принимает меры по пресечению искусственных факторов, создающих пробки на дорогах (ФОТО)
Общество 16:32
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 16:29
Узбекско-китайское СП установило сотрудничество с Аэрофлотом
Бизнес 16:11