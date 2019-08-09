В связи с праздником Гурбан Бакинский автовокзал задействовал автобусы Neoplan (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - С учетом традиционного увеличения пассажиропотоков на междугородних линиях накануне праздника Гурбан, наряду с другими автобусами задействованы автобусы повышенной вместимости марки Neoplan.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) Парвин Мамедова.

По ее словам, это позволит обеспечить комфортную и удобную перевозку пассажиров.

"Просим пассажиров покупать билеты не во время отправления, а за несколько дней", - заявила глава пресс-службы.

Отметим, что в связи с праздником Гурбан с седьмого по 14 августа БМАК будет работать в усиленном режиме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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