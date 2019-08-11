Азербайджанские танкисты еще на одну ступень приблизились к финалу конкурса Танковый биатлон (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе «Танковый биатлон», который проводится в рамках Армейских международных игр-2019 на подмосковном военном полигоне Алабино, еще на одну ступень приблизились к финалу.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны.

В первом состязании первого дивизиона приняли участие команды Азербайджана, Казахстана, Китая и Сербии. Несмотря на дождливые и ветреные неблагоприятные погодные условия, азербайджанские танкисты достойно справились с поставленными задачами.

По итогам состязаний эстафету на первом месте завершила команда Казахстана, на втором – команда Азербайджана, на третьем – команда Китая, на четвёртом – команда Сербии.

12 августа состоится второе состязание первого дивизиона.

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