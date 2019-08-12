Состоялся турнир по мини-футболу среди участников соревнования "Кубок моря - 2019" (ФОТО)

12 августа 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках конкурса «Кубок моря - 2019» проведено соревнование по мини-футболу среди экипажей военных кораблей, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

После объявления турнира открытым прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В первом матче победили военные моряки России, которые встречались с командой Ирана. Матч между командами Азербайджана и Казахстана завершился победой азербайджанских военных моряков.

В финальных встречах команда Азербайджана одержала победу над командой России, а военные моряки Ирана победили команду Казахстана.

Таким образом, по итогам товарищеского турнира по мини-футболу команда Азербайджана заняла первое, команда России – второе, команда Ирана – третье места.

Командам-победителям были вручены кубки, медали, почетные грамоты и подарки.
В завершение была сделана фотография на память.

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