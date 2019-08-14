В Азербайджане огласили дату экзамена для приема в Коллегию адвокатов

14 августа 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стало известно время проведения очередного экзамена для кандидатов, желающих стать членами Коллегии адвокатов.

По соглашению между коллегией и Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), проведение письменного этапа тестового экзамена запланировано на восьмое сентября, передает в среду Trend.

Экзамен, который состоится в компьютерном центре ГЭЦ по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде 28, Ясамальский район, Баку, будет проведен на компьютерах в электронном формате. В нем примут участие 245 кандидатов.

В коллегии отметили, что, учитывая малую численность адвокатов в регионах, допуск к участию на экзаменах будет осуществляться безотносительно последовательности подачи документов. Предпочтение будет отдано кандидатам, не зарегистрированным в Баку, и в случае допуска к экзамену, они будут проинформированы об этом по телефону.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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