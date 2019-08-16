В парке "Хан багы" в Гяндже проведен мониторинг деревьев и кустарников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели мониторинг 79 видов местных и интродукционных декоративных деревьев и кустарников в парке "Хан багы", расположенном в Гяндже на территории шести гектаров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, основной целью мониторинга являлась оценка фитосанитарной ситуации в парке декоративных деревьев и кустарников, обнаружение старых и полностью высохших крупных стволов, ветвей и зонтичной части полусухих деревьев, определение причин их высыхания.

В ходе мониторинга не было выявлено случаев заражения здоровых зеленых деревьев, не обнаружены заболевания растений и вредители. Однако в парке были обнаружены нескольких старых высохших крупных деревьев (эльдарская сосна, акация, кипарис, бруссонеттия и т. д.) В целях осуществления мер по вырубке сухих деревьев в данном парке, в соответствии с законодательством были даны сведения соответствующим структурам.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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