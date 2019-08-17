Государственная дорожная полиция Азербайджана получила новую форму (ФOTO) (Эксклюзив)

17 августа 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудникам Дорожно-патрульной службы (ДПС) Управления государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана уже начали выдавать новую форму.

Как сообщает в субботу Trend, новая служебная форма в первую очередь выдана сотрудникам ДПС управления ГДП города Баку. Но даже в столице еще не все сотрудники дорожной полиции облачились в новую форму.

Комментируя данный вопрос, в управлении сказали, что в первую очередь новая служебная форма выдана сотрудникам, которые служат в центре Баку.

«В ближайшие дни форма нового образца будет выдана сотрудникам, служащим в других районах столицы, а затем, поэтапно - всем сотрудникам дорожной полиции Азербайджана», - сообщили в управлении.

Отметим, что куртка, сорочка и ремень новой формы отличаются от предшествующего образца. В частности, куртка и сорочка новой формы черного цвета. На куртку добавлена белая линия, а на сорочку - красная полоса. Материал и дизайн сорочки также отличается от предыдущей формы.

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