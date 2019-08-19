В Бакинском метрополитене образовалась пауза в движении поездов

19 августа 2019 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском метрополитене образовалась пауза в движении поездов.

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, инцидент произошел на станции "Ичеришехер". Вопреки планам по отправке поезда в депо и его замену на другой состав по техническим причинам, во ходе осмотра было установлено, что неполадок нет.

"Осмотр провел инструктор-машинист. Согласно его решению, поезд не был отправлен в депо. По этой причине, на всей линии образовалась непредусмотренная пауза в 10 минут", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время все поезда работают согласно графику.

(Автор: Самир Али: Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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