На месте сгоревших лесных участков осенью будут посажены деревья - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На всех сгоревших лесных участках осенью будут посажены деревья, постараемся восстановить эти участки за короткое время. Об этом сказала журналистам пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сообщает Trend.

Во многих местах мира бушуют пожары, это приводит к человеческим жертвам, тысячи гектаров лесных участков уничтожаются из-за человеческой халатности, безответственности, сказала Ибрагимова.

Она отметила, что исследования и мониторинги, проведенные специалистами в связи с причинами лесных пожаров, показывают, что подавляющее большинство происшествий случается из-за человеческой халатности, неосторожного обращения с огнем. Такая пренебрежительность или же умышленный поджег наносят государственному бюджету многомиллионный ущерб. "Мы проводим и дальше будем проводить неотложные меры для предотвращения таких случаев. К сожалению, некоторые люди, находясь на природе, не задумываются о мерах противопожарной безопасности", - сказала Ибрагимова.

Она добавила, что лесные участки – самый ценный национальный ресурс, и охрана этого ценного дара природы является долгом каждого.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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