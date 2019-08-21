Обнародованы результаты приема документов в учреждения профобразования Азербайджана

21 августа 2019 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня обнародованы результаты приема документов лиц, поступивших в учреждения профессионального образования на 2019/2020 учебный год.

Согласно результатам, в профессионально-образовательные учреждения зачислены 8 808 человек, передает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

Отметим, что лицам, успешно прошедшим этап выбора специальности, следует представить в соответствующие образовательные учреждения оригинал документа об окончании обучения, медицинскую справку, удостоверение личности (копию), четыре фотографии размером 3х4 и документ о воинской обязанности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сегодня будут объявлены итоги приема документов в учреждения профобразования Азербайджана
Общество 12:46
В Азербайджане завершается прием документов для поступления в профессиональные школы
Общество 20 августа 17:54
Министерство образования Азербайджана ответило на вопросы учеников (ВИДEO)
Общество 19 августа 20:11
Завтра в Азербайджане завершается прием документов по приему в профессиональные школы
Общество 19 августа 16:39
Суббакалавры, не подтвердившие заявления по выбору специальностей, не будут допущены к конкурсу - ГЭЦ
Общество 19 августа 11:29
В Азербайджане оглашены результаты выбора преподавательских вакансий
Общество 15 августа 16:43
Лента новостей
В Азербайджане начата организация гибридного семеноводства кукурузы
Бизнес 19:39
«Азертютюн» поднял закупочные цены на табачное сырье азербайджанских фермеров
Бизнес 19:22
Индекс цен отечественных производителей на промышленные товары в Грузии вырос на 2,8%
Финансы 19:01
Грузия начинает переговоры с авиакомпаниями США о прямых рейсах
Туризм 18:55
Азербайджанская компания определилась со сроками автодорожного строительства в Европе
Бизнес 18:39
Награждены военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Бахлулу Алиеву звания генерал-майора
Политика 18:27
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Сабиру Нагиеву звания генерал-лейтенанта
Политика 18:24
Выпускники двух школьных классов в Баку поступили в вузы в полном составе
Общество 18:16