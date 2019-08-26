В Азербайджане начинается прием заявлений в подготовительные группы

26 августа 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начинается прием электронных заявлений в дошкольные подготовительные группы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

Согласно приказу, подписанному министром образования Джейхуном Байрамовым об организации подготовительных групп в государственных общеобразовательных школах в 2019-2020 годы, процесс приема заявлений продолжится до 25 сентября.

Прием документов в подготовительные группы будет осуществляться в электронном порядке на сайте mektebeqebul.edu.az

В группы принимаются дети, рожденные в 2014 году.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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