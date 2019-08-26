В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)

26 августа 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впервые в Баку в парке Центра Гейдара Алиева 25 августа состоялось международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style”, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

"Red Bull Dance Your Style" – международное танцевальное соревнование, в котором участвуют танцоры, демонстрирующие различные направления и стили уличных танцев.

В 2018 году это соревнование было проведено в 20 странах мира.

В связи с большим интересом в 2019 году оно проводится в более, чем 30 странах и 50 отдельных местах. В бакинском отборе приняли участие 16 местных танцоров: ZİED, MUFAYAT, RAYMAN, BBOY KAMRAN CFC, MİSTERİO, ZİCO FİRESTAR, BBOY QUESTİON CFC, GAİJİN, LEE, SHİFU, CRAZYBEAT, BBOY BUTTON, XAN, BBOY QUATTRO`J, MOLNİA, NEMO.

В соревновании не было жюри, в его роли выступили зрители.

Мировой финал соревнования состоится 12 октября в Париже.

Победитель от Азербайджана - RAYMAN будет соревноваться с лучшими танцорами мира в Париже за мировое первенство.

Гости мероприятия получили удовольствие от музыки DJ Timа, ставшего победителем музыкального конкурса Red Bull, проведенного в Азербайджане в 2017 году.

Отметим также и то, что в 2018 году DJ Tim представлял Азербайджан на Всемирном музыкальном чемпионате Red Bull в Польше.

В заключение соревнование, организованного в парке Центра, выступил певец Рауф Ахмедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
  • В парке Центра Гейдара Алиева прошло международное танцевальное соревнование “Red Bull Dance Your Style” (ФОТО)
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