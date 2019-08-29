В столице и ряде других городов Азербайджана будет ограничено газоснабжение

29 августа 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 08:00 приостановлено газоснабжение в Бинагадинском районе Баку, 6, 7, 8, 9 микрорайонах, в части пос. Расулзаде, Хутор и Баладжары и на территории мотодрома, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Газоснабжение приостановлено в связи с работами, проводимыми по подключению новой линии среднего давления к источнику.

С 09:00 до 18:00 будет приостановлена подача газа в некоторые села Саатлинского района. Это связано с ремонтными работами по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Также будет ограничена подача газа группе абонентов в городах Ширван и Гаджигабул в связи с подсоединением нового узла магистрального газопровода к существующей сети.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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