За последние пять лет сократилось число примкнувших к радикальным религиозным группам — Госкомитет

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принадлежность к радикальным религиозным группам не связана с одними лишь социальными факторами.

Как сообщает в четверг Trend , об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмайлов.

По его словам, здесь сказывается влияние многих факторов и было бы неверно объяснять это, исключительно, социальными проблемами. Всем известно, что среди членов радикальных группировок есть также граждане таких развитых стран, как Франция, Германия, Англия.

"В результате проделанной работы, за последние пять лет существенно сократилось число людей, примкнувших к радикальным религиозным группам. Могу с уверенностью сказать, что сегодня эта тенденция чрезвычайно ослабла. В этом сыграло роль и лишение их экономической поддержки, в то же время есть определенное влияние урегулирования сирийской проблемы. Некоторое время назад к нам поступила информация о том, что число примкнувших к таким группировкам людей из одного района составляет 700 человек. Мы расследовали вопрос, и устранили факторы, побуждающие людей к этому. В результате, сегодня их число не превышает 70 человек", - сообщил Исмайлов.

Он отметил, что с ростом благосостояние людей в Азербайджане, слабеет эта тенденция, но подчеркнул, что связывать ее лишь с безработицей неверно, ведь далеко не все уехавшие в Сирию были безработными. Зампредседателя также сказал, что в деле сокращения числа радикалов сыграла роль и деятельность правоохранительных органов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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