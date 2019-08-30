Ограничена подача газа в части Баку, Сумгайыта и ряда районов Азербайджана

30 августа 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 08:00 и до завершения ремонтных работ приостановлено газоснабжение на улице 20 Января и А. Магеррамова в Насиминском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

В ходе ремонта будут проведены наладочные работы на подземном газопроводе среднего давления.

С 09:00 часов приостановлена подача газа в райцентр, несколько поселков и сел Геранбойского района. Ограничение в подаче газа связано с устранением выявленных утечек газа.

С 10:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение в части Шекинского, Гахского, Загатальского, Огузского и Балакенского районов. Это связано с подсоединением новых газопроводов к источнику на месте пересечения автомобильной дороги на государственной границе с магистральным газопроводом SOCAR.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ с 10:00 также будут введены ограничения в подаче газа в части Сумгайыта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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