CNN: Flame Towers является одним из самых удивительных дополнений к современному силуэту Баку

БАКУ/Trend/ - Баку - столица Азербайджана, представляет собой эклектичное сочетание старого и нового от традиционных базаров, мечетей и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО до футуристических небоскребов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной CNN Travel.

Как пишет автор, одним из самых удивительных элементов современного силуэта города являются Flame Towers - трио высотных сооружений, которые напоминают языки огня, пылающие высоко над Каспийским морем.

«Flame Towers, разработанные американской архитектурной фирмой HOK, являются самыми высокими зданиями в Азербайджане. Посетители могут побывать в них. Одно из этих зданий - жилой дом, другое предназначено для офисов, а третье - 165-метровый Fairmont Baku - современный пятизвездочный отель», - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что башни можно увидеть практически из любой точки города, но ночь - это когда они действительно оживают.

«Оранжевые, красные и розовые светодиодные фонари пляшут по контурам башен , создавая эффект языков пламени», - отмечает автор.

Как отмечаетя в статье, для некоторых в Баку они уже стали символом родного края.

«В башне находится более 300 комнат, люксов и апартаментов с обслуживанием, стоимость которых варьируется от 170 до пяти тысячи долларов в сутки. Это, конечно, не обычный отель», - признается автор.

В семиэтажном вестибюле здания есть двухтонная экстравагантная люстра с пятью километрами прядей, украшенная 840 лампами и более чем 600 тысячами хрустальных бусин, говорится в статье.

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