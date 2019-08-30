В Азербайджане изменились правила приема учителей на работу

30 августа 2019 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В этом году ограничено участие в последующих турах учителей, которые заняли вакантные места на первом этапе размещения в рамках конкурса по приему на работу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, в процессе выборе вакансий для дополнительного размещения могут участвовать только кандидаты, не принимавшие участие в первом этапе или не занявшие вакантные места. Учителя, которые уже заняли вакантные места, не смогут принимать участие в дальнейшем выборе вакансий.

"В прошлом году такие кандидаты могли участвовать в выборе вакансий. Кандидаты, написавшие заявление об отказе или отказавшийся от собеседования, допускались к следующему этапу. Но в этом году мы внесли изменения в связи с этим вопросом. На самом деле, сами кандидаты требуют, чтобы такие лица не допускались к следующему этапу. А мы просто выполнили это желание граждан", - сказал Джамалзаде.

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