Сегодня в Азербайджане завершается выбор специальностей в колледжи

2 сентября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается выбор специальностей по вакантным местам колледжей на базе общего среднего образования (девять лет), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Выбор специальности начался 27 августа.

К выбору специальности допускаются абитуриенты, имеющие общий балл не менее 50 (по обеим турам), не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языку и не менее 10 баллов по математике.

В конкурсе специальностей, требующих особых способностей, ограничения в баллах не применяются.

Отметим, что в конкурсе по замещению вакантных плановых мест могут участвовать поступившие в колледжи (в I туре), но не прошедшие регистрацию в колледжи абитуриенты, а также прошедшие через конкурс, но с 24 июля по пятое августа не принявшие участие в выборе специальности.

Абитуриенты могут выбрать до 12 кодов специальностей, и заполнить и подтвердить «Электронное заявление абитуриента по выбору специальности» на www.eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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