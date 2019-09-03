В Азербайджане будут посажены леса промышленного значения

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане планируется осуществить посадку лесов промышленного значения.

Об этом сказал директор департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Агагардаш Гарашев, сообщает во вторник Trend .

По словам директора департамента, с этой целью будут посажены быстрорастущие породы деревьев, чтобы их древесина продолжительно использовалась в деревообрабатывающей промышленности.

Директора департамента отметил, что для использования лесного хозяйства в промышленных целях в ближайшей перспективе в этой сфере планируется провести широкие работы: «Поэтому советуем физическим и юридическим лицам, предпринимателям сажать на своих земельных участках быстрорастущие породы деревьев. Минэкологии открыто для всех обращений и может содействовать в выборе пород деревьев, предоставив свои рекомендации. Также в аренду предпринимателям могут быть предоставлены открытые участки лесного фонда», - отметил Гарашев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Семдова. Редактор: Хазар Ахундов)

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