В колледжи Азербайджана поступили свыше 1400 человек

5 сентября 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На вакантные плановые места колледжей Азербайджана поступили на базе полного среднего образования (11 лет) 1 424 человека, сообщает в четверг Trend. со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, или отправив номер своей работы на короткий номер 7727.

С полным списком поступивших можно ознакомиться в спецвыпуске журнала «Абитуриент».

Поступившие абитуриенты с 6 по 11 сентября должны пройти регистрацию в своем колледже, представив необходимые документы, со списком которых можно ознакомиться там же. Непрохождение регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и приказ о поступлении не будет направлен в учебное заведение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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