Толерантность и мультикультурализм Азербайджана являются примером для всего мира — госкомитет

5 сентября 2019 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государство в ответе за духовную и идеологическую безопасность общества, так же как за национальную, пищевую и другие виды безопасности.

Об этом сказал в четверг Trend заведующий отделом экспертизы религиоведения Государственного комитета по работе с религиозными структурами Нахид Мамедов.

По его словам, комитет придает особое значение регулированию сферы оборота религиозной литературы. Таким образом осуществляются превентивные меры против ввоза, печати и распространения в стране такой литературы, служащей пропаганде учений радикальных, нетрадиционных и чуждых нашему национальному самосознанию сект, увеличению числа их последователей, влияющей на процессы, текущие в сфере религиозной деятельности.

«Нельзя сказать, что радикалы могут свободно распространять свои учения через литературу. В сравнении с 90-ми годами, сейчас это не так то и легко. Нас более волнует то, что эти люди отдают предпочтение электронным ресурсам. Радикалы ошибочно думают, что в Интернете механизмов контроля над вредными материалами, которые они распространяют. Госкомитет ежедневно проводит мониторинги интернет-ресурсов, в частности социальных сетей», - сказал Мамедов.

Он отметил, что в целом Комитет не запрещает печатать книги, а просто дает заключения о целесообразности данной литературы. Запрет книг находится в полномочии судов. В то же время, если кто-то недоволен заключением госкомитета, может обратиться в суд.

«Толерантность и мультикультурализм Азербайджана является примером для всего мира. Но некоторые умышленно хотят навредить этому явлению. Конституция Азербайджана дает гражданам свободу исповедовать или не исповедовать ту или иную религию. К сожалению, есть лица, служащие заинтересованным кругам, которые хотят злоупотреблять этим правом», - подчеркнул Мамедов.

Он напомнил, что согласно девятому пункту Европейской конвенции по правам человека, допускается ограничение этих прав, если они посягают на права других людей.

Представитель ведомства отметил, что в текущем году были проанализированы 1452 книги религиозного характера и 19 из них, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм были запрещены к ввозу в страну. По ознакомлении со 104 наименованиями религиозной литературы, представленными для издания в стране, было сочтено целесообразным разрешить печать шести из них.

«Одно из направлений контроля над религиозной литературой осуществляется в результате сотрудничества с правоохранительными органами. Таким образом из 348 наименований книг религиозного характера переданных на экспертизу религиоведения, 62 были признаны вредными, ввезенными или изданными без соответствующего разрешения», - подытожил Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Толерантность и мультикультурализм Азербайджана являются примером для всего мира — госкомитет
  • Толерантность и мультикультурализм Азербайджана являются примером для всего мира — госкомитет
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