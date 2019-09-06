В Азербайджане граждане смогут купить дрова - минэкологии

6 сентября 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В целях обеспечения дровами негазифицированных отдаленных горных сел Азербайджана региональные центры лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов работают в усиленном режиме, стремясь успеть до наступления холодов.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, для этого имеется достаточный запас дров.

Замминистра отметил, что пункты заготовки дров в региональных лесных управлениях постоянно функционируют в Загатале, Шеки, Габале, Исмаиллы, Губе, Шабране, Масаллы, Лянкяране, Товузе, Шамкире и Гёкгеле.

Граждане, по надобности могут купить дрова, обратившись в соответствующие пункты пункты:

По Загатальскому пункту центра лесного хозяйства – это Джар, Алибайрамлы, Ашагы Чардахлар, Ашагы Тала, 3-й Тала, Пашам, Застава, Кортала, Тюлю;

Шекинскому пункту – Гёйнюк, Орабан, Зайзид, Гум, Илису, Лекит;

по Габалинскому пункту – Бум, Вендам;

по Исмаиллинскому пункту – Галынчаг, Агсуинский перевал, Ханая, Гарадейе;

по Губинскому пункту – Узунмеше, Вельвеле, город Губа, Хачмаз, Хурай;

по Шабранскому пункту – Зейве, Пирабадил, Амирханлы, Гилязи, Сиязань;

по Массалинскому пункту – Мамедоба, Шыхлар, Зуванд, Гендере, Порсова, Буравар, Абидли;

по Лянкяранскому пункту – Хафтони, Асханакеран;

по Товузскому пункту – Яныглы, Кирен, Гошакенд, Пойлу;

по Шамкирскому пункуту – Шекербей, Йеникенд, Чанагчы;

по Гёкгельскому пункту – Гарачинар, Йени Зод.

Отметим, что заготовленные дрова продаются населению негазифицированных сел, учебным, лечебным учреждениям, детским садам, воинским частям пограничных и внутренних войск.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 9 сентября
Общество 3 сентября 18:37
По случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими в один день будет посажено 650 тысяч деревьев
Политика 3 сентября 18:27
В Баку должно быть больше автомобилей, работающих на сжатом газе — минэкологии
Общество 29 августа 13:07
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла
Общество 26 августа 13:27
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Общество 24 августа 14:26
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 23 августа 18:14
Лента новостей
Грузия заняла 68-е место в рейтинге ВЭФ по конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма
Финансы 14:11
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 14:08
Россия изучает возможности дополнительного инвестирования в нефтедобычу Ирана
Иран 14:05
Президент Ильхам Алиев принял глав органов спецслужб тюркоязычных государств
Политика 14:04
Kapital Bank развивает молодых специалистов в области ИТ
ИКТ 14:03
Азербайджанский родник для русской художницы – мистика в образе Муслима Магомаева (ФОТО)
Культура 14:01
Белорусы в январе-августе продали валюты почти на $0,5 млрд больше, чем купили
Беларусь 13:56
Болгарские бизнесмены заинтересованы в открытии в Азербайджане совместных предприятий
Бизнес 13:56
Есть перспективы для еще более быстрого развития портовой инфраструктуры Грузии
Финансы 13:51