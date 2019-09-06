В Азербайджане граждане смогут купить дрова - минэкологии

БАКУ/Trend/ - В целях обеспечения дровами негазифицированных отдаленных горных сел Азербайджана региональные центры лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов работают в усиленном режиме, стремясь успеть до наступления холодов.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, для этого имеется достаточный запас дров.

Замминистра отметил, что пункты заготовки дров в региональных лесных управлениях постоянно функционируют в Загатале, Шеки, Габале, Исмаиллы, Губе, Шабране, Масаллы, Лянкяране, Товузе, Шамкире и Гёкгеле.

Граждане, по надобности могут купить дрова, обратившись в соответствующие пункты пункты:

По Загатальскому пункту центра лесного хозяйства – это Джар, Алибайрамлы, Ашагы Чардахлар, Ашагы Тала, 3-й Тала, Пашам, Застава, Кортала, Тюлю;

Шекинскому пункту – Гёйнюк, Орабан, Зайзид, Гум, Илису, Лекит;

по Габалинскому пункту – Бум, Вендам;

по Исмаиллинскому пункту – Галынчаг, Агсуинский перевал, Ханая, Гарадейе;

по Губинскому пункту – Узунмеше, Вельвеле, город Губа, Хачмаз, Хурай;

по Шабранскому пункту – Зейве, Пирабадил, Амирханлы, Гилязи, Сиязань;

по Массалинскому пункту – Мамедоба, Шыхлар, Зуванд, Гендере, Порсова, Буравар, Абидли;

по Лянкяранскому пункту – Хафтони, Асханакеран;

по Товузскому пункту – Яныглы, Кирен, Гошакенд, Пойлу;

по Шамкирскому пункуту – Шекербей, Йеникенд, Чанагчы;

по Гёкгельскому пункту – Гарачинар, Йени Зод.

Отметим, что заготовленные дрова продаются населению негазифицированных сел, учебным, лечебным учреждениям, детским садам, воинским частям пограничных и внутренних войск.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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