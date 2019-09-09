Завтра в Азербайджане завершается регистрация студентов, поступивших в профессиональные школы

9 сентября 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра завершается регистрация кандидатов, достигших успеха на втором этапе приема документов в учреждения профессионального образования на 2019-2020 учебный год.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования, лица, успешно прошедшие этап выбора специальностей должны представить в соответствующие образовательные учреждения оригиналы документа об окончании обучения, медицинскую справку, удостоверение личности (копию), четыре фотографии размером 3х4 и документ о воинской обязанности.

Непрохождение кандидатом регистрации будет расцениваться как отказ от обучения.

Отметим, что на втором этапе приема документов в учреждения профобразования были приняты 3 754 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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